Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: İşte MPİ Sayısal Loto 1228. haftanın sayıları

19 Haziran Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve bu akşamın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bu akşamın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Beyoğlu''nda yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar belirlendi. Geçen hafta üç kişinin ikişer milyon lira kazandığı Sayısal Loto''nun 1228. çekilişi sonuçları için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi sonuçları için tıklayınız

SON ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1227. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 25, 29, 40 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1227''nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25''er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara''nın Etimesgut, Eskişehir''in Odunpazarı ve Kahramanmaraş''ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75''er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50''şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarıldı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto''da çekilişler Milli Piyango İdaresi''nce belirlenecek gün ve saatte (her çarşamba ve cumartesi 21.15 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto''da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi''nce belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.