Sonraki çekilişe 6.8 milyon lira devir! Sayısal Loto sonuçları 2 Ekim 2019 Milli Piyango sorgulama

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar belli oldu. Fakat Sayısal Loto'da 4. kez altı bilen çıkmadı. Böylece Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe tam 6.809.653,73 TL devretti. Sayısal Loto sonuçları 2 Ekim 2019, Milli Piyango sorgulama ve detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 EKİM 2019

Kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..