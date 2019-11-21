Sayısal Loto sonuçları 20 Kasım 2019: Büyük İkramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile bu akşamın kazandıran altı şanslı sayısı belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen kimse çıkmadı ve 3.536.280,03 TL devretti. İşte 20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 09, 25, 30, 34, 35, 42

20 KASIM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1272'inci çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 25, 30, 34, 35 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.