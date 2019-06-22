Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Altı bilen iki kişiye 900'ar biner lira!

22 Haziran Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve bu akşamın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bu akşamın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Beyoğlu 'ndaki MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar belirlendi. İşte Sayısal Loto'nun 1229. çekilişi sonuçları

Sayısal Loto'da akşamın sayıları: 11 - 14 - 17 - 27 - 38 - 41

Bu akşamın talihlileri, İstanbul ve Muğla 'dan çıktı. Talihliler, altı bilerek ikramiyeyi paylaştılar ve kişi başına 896 bin 236 lira seksen beşer kuruş kazandılar. Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira ellişer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira ellişer kuruş.

Sayısal Loto çekilişi sonuçları için tıklayınız

SON ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

Kazandıran numaralar 7, 34, 36, 38, 42 ve 48

Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep ''in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65''er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35''er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50''şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto''da çekilişler Milli Piyango İdaresi''nce belirlenecek gün ve saatte (her çarşamba ve cumartesi 21.15 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto''da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi''nce belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.