Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları 25 Eylül 2019 MPİ

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam 1256. Sayısal Loto çekilişi yapılacak. Çarşamba ve Cumartesi günler düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapılıyor ve katılımcılar için mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. Son çekilişte altı bilen olmadığı için 1.888.915,29 TL ikramiye devretmişti. 3 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak merak ediliyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba günleri Şans Topu çekilişinden sonra yapılıyor. 1-49 numaralı toplar, küreye atılıyor ve içinden altı tanesi ile haftanın kazandıran numaraları belirleniyor. Çekiliş saat 21.45'te başlıyor.

25 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları, 1256. çekilişi sonrasında belli olacak. Kazandıran numaralar canlı yayında belirlendikten sonra 22.00'dan sonra Sayısal Loto sonuçları aşağıdaki linkten yayımlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA

SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto 1255'inci hafta çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 7, 23, 37 ve 40 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti. Ayrıca çekilişte 5 bilen 115 kişi 6 bin 572 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 3 kişi 95 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 113 bin 690 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.