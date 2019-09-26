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Cumartesi'ye 3 milyon lira devir! Sayısal Loto sonuçları 25 Eylül 2019 MPİ

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, 1256. Sayısal Loto çekilişini canlı yayında yaptı. Belirlenen haftanın kazandıran numaraları belirlendikten sonra Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Altı bilen yine olmayınca 3 milyon liralık büyük ikramiye Cumartesi'ye devretti. İşte 25 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

26.09.2019 09:12Cumartesi'ye 3 milyon lira devir! Sayısal Loto sonuçları 25 Eylül 2019 MPİ

Merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişle 1256. Sayısal Loto kazandıran numaraları belirlendi. Geçen hafta altı bilen olmadığı 1,8 milyon lira devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişin sonuçlarına göre altı bilen yine çıkmadı. Cumartesi akşamı yapılacak Sayısal Loto çekilişine 3 milyon 167 bin lira ikramiye devretti. 25 Eylül Sayısal Loto çekilişi detayları, kazandıran numaraları ve detayları...

25 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1256. Sayısal Loto sayıları: 4 - 6 - 10 - 13 - 26 - 39

Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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