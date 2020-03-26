Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Gündem ››Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu? - Haberler

Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen bir talihli büyük ödülü kazandı. 25 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama haberimizde...

26.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:06
Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi 845.861,00 TL ödülü aldı. İşte, 25 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 08, 19, 31, 32, 39, 46

25 MART 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 19, 31, 32, 39 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 7 bin 870 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 612 kişi 97 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 51 bin 638 kişi de 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Gündem, Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

10:44: Mehmet Öz tavsileri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi tavsiyelerde bulundu? Korunma yolları! - Haberler 10:37: Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı - Haberler 10:36: 24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu! - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 10:06: Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu? - Haberler 10:01: Şans Topu çekilişi sonuçları 25 Mart 2020: MPİ Şans Topu 980. hafta sonucu - Haberler 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 23:59: Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler