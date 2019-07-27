Sayısal Loto çekildi! İşte Sayısal Loto sonuçları 27 Temmuz 2019 MPİ

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekilişi , Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Bu akşam 1239. çekilişi yapılan Sayısal Loto çekilişi ile 1-49 sayıları arasından haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Bu akşamın büyük ikramiye miktarı; 1.819.007 TL. İşte 27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

1239. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 5 - 18 - 19 - 20 - 29 - 46

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; beş bilen 99 kişi 7 bin 350 lira otuzar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira ellişer kuruş, 3 bilen 110 bin 381 kişi ise 13 lira on beşer kuruş kazandılar.



SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 TEMMUZ

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 20 TEMMUZ

Sayısal Loto oyununun 1237. çekilişin kazandıran numaraları 6, 13, 21, 24, 36 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 929 bin 500 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Osmaniye'nin merkez ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 313 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..