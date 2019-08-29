Sayısal Loto sonuçları 28 Ağustos: Cumartesi akşamına 1 milyon 141 bin lira devir!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen en eski şans oyunu Sayısal Loto'nun 1248. çekilişi dün akşam yapıldı. Galatasaray Şube Müdürlüğünde canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişinde şanslı altı sayı belirlendi. Şansını bu oyunda deneyenler arasından bu sayıları doğru tahmin eden olmadı. Altı bilenin olmadığı Sayısal Loto, Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe 1 milyon 141 bin lira devretti. İşte MPİ tarafından açıklanan Sayısal Loto sonuçları 28 Ağustos...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 AĞUSTOS

Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 5 bin 856 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 965 kişi 86 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 72 bin 160 kişi ise 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 712 bin 381 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 945 bin 510 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 513 lira kamuya aktarılacak.