Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgula!

29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan çekilişte altı bilen yine çıkmamış ve 2.819.260,13 TL ikramiye devretmişti. Bugün yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 4 milyon lirayı bulması bekleniyor. Sayısal Loto bir kez daha devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1222. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 29 Mayıs Çarşamba günü, Milli Piyango İdaresi tarafından 1222. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyooğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.45'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?



Haftanın numaraları çekildikten sonra 29 MayısSayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1221'inci çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 16, 21, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun geçen hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 939'ar lira, 4 bilen 7 bin 9 kişi 77 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 968 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.