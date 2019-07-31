Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz 2019: Devirle ikramiye miktarı arttı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan çekiliş ile 1-49 sayıları arasından haftanın kazandıran 6 sayısı belirlendi. Şansını bu oyunda deneyenler arasından altı bilen çıkmayınca Sayısal Loto bir kez daha devretti. 3 milyon liralık ikramiye, Cumartesi akşamı yapılacak Sayısal Loto çekilişine kaldı. İşte Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz 2019...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 31 TEMMUZ 2019

Haftanın şanslı sayıları: 7 - 19 - 20 - 26 - 30 - 37

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş ikramiye haftaya devretti. Ayrıca çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 587 lira beşer kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi 90'ar lira, 3 bilen 75 bin 396 kişi 12 lira doksanar kuruş kazandılar.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

1239. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 5 - 18 - 19 - 20 - 29 - 46

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; beş bilen 99 kişi 7 bin 350 lira otuzar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira ellişer kuruş, 3 bilen 110 bin 381 kişi ise 13 lira on beşer kuruş kazandılar.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..