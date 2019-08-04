Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1241'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 8, 37, 40 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1241'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 24 bin 809 lira 49 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 9 bin 354 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 339 kişi 111 lira 70'şer kuruş ve 3 bilen 111 bin 152 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 980 bin 985 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 648 bin 25 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 58 lira 17 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.