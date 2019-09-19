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Sayısal Loto sonuçları bir kişiye zengin etti! İşte 18 Eylül Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 1254. Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte haftanın sayılarını doğru tahmin eden bir kişi çıktı. Sayısal Loto sonuçlarına göre talihli 1 milyon 141 bin lira kazandı. İşte MPİ 18 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

19.09.2019 08:33Sayısal Loto sonuçları bir kişiye zengin etti! İşte 18 Eylül Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto oyununun 1254. hafta çekilişi yapıldı. İstanbul Beyoğlu'nda canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 18 Eylül Sayısal Loto sonuçları, bir kişiyi zengin etti. Büyük ikramiyenin talihlisi 1.141.052,40 TL kazandı. Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları detayları haberimizde.

18 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 11, 15, 27, 30 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1254. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 141 bin 52 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 6 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 171 kişi 82 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 255 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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