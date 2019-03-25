23 Mart Sayısal Loto Sonuçları: 1,5 milyon lira sonraki çekilişe kaldı!

23 Mart Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1203. çekiliş ile belli oldu. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere iki kere çekilen Sayısal Loto'da altı bilen olmayınca 1.513.687,77 TL olan büyük ikramiye sonraki çekilişe kaldı. Peki Sayısal Loto'da haftanın kazandıran sayıları hangileri oldu? 23 Mart Sayısal Loto sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin tüm detayları haberimizde.

23 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1203'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 15, 18, 41 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1202. hafta kazandıran numaraları: 1, 5, 22, 26, 40, 49

Sayısal Loto bir önceki çekilişinde 6 bilen 1 kişi çıkmış ve 3 milyon 540 bin 975 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Sayısal Loto talihlisinin kuponunu İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

20 Mart 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 70 kişi 6 bin 478 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 710 kişi 72 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 88 bin 547 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 5 milyon 297 bin 878 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 125 bin 202 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 629 bin 715 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.