Sayısal Loto Sonuçları: 3 milyon 540 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1202'inci hafta çekilişi yapıldı. 2 haftadır devir eden Sayısal Loto'da ikramiye 3.5 milyon liraya çıkmıştı. Haftanın kazandıran numaralarını doğru tahmin eden İzmir'den bir talihli altı bildi ve büyük ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte 20 Mart Sayısal Loto sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiyelerin dağılımı...

20 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1202. hafta kazandıran numaraları: 1, 5, 22, 26, 40, 49

Sayısal Loto 1202. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 540 bin 975 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

20 Mart Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 70 kişi 6 bin 478 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 710 kişi 72 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 88 bin 547 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 5 milyon 297 bin 878 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 125 bin 202 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 629 bin 715 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da geçen haftanın kazandıran numaraları: 5, 11, 27, 31, 41 ve 42 olarak belirlenmişti.

Sayısal Loto 1201'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 464 bin 160 lira 47 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 4 bin 786 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 127 kişi 61 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 140 bin 855 kişi 10 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 5 milyon 59 bin 939 lira ikramiye dağıtıldı.