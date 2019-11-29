Haberler » Güncel » Sayıştay Başkanı Baş öğrenciler ile buluştu - Haber

Sayıştay Başkanı Baş öğrenciler ile buluştu

Eskişehir'e gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde öğrenciler ile buluştu.

29.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:48Sayıştay Başkanı Baş öğrenciler ile buluştu
'e gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde öğrenciler ile buluştu.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe - Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı gerçekleştirildi. Üniversitenin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda yapılan konferansa Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, etkinlikleri öğrenci odaklı yaptıklarını söyledi. Rektör Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak 61'inci yılımızda yeni bir değişikliğe gittik. Artık bütün etkinliklerimizi öğrenci odaklı yapıyoruz. Bu bağlamda da öğrenci kulüplerinde yeni bir teşkilatlanma yaptık. Bu nedenle bugünkü etkinliğimizde, maliye ve Osmanlı kültürünün bir etkinliği olarak aslında biz de misafiriz. Bizi kırmadınız geldiniz şükranlarımızı sunuyorum öğrencilerimizin adına. Tabii burada mantığımız şu, bu tür etkinlikleri yaparken sizin gibi kıymetli bürokratları özellikle mesleki açıdan kariyer planlamasında ne tür şeyler yapılması gerektiği, nasıl bir planlama yapılması gerektiği konusunda yol gösterici kişiler olmamız lazım" diye konuştu.

Rektör Çomaklı'nın konuşmasının ardından sahneye çıkan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktardı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Sayıştay Başkanı, Seyit Ahmet, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 TSK'yı Güçlendirme Vakfından Prof. Dr. Günsel'e altın madalya
18:20 Vali Günaydın muhtarlarla buluştu
18:20 İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
18:19 Türk-İş'ten Hak-İş'e "asgari ücret" ziyareti
18:15 Başkan Çınar Emanet Çarşını inceledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
29.11.2019 18:22:06