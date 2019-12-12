Haberler » Güncel » Sayıştay Başkanı Baş Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu - Haber

Sayıştay Başkanı Baş Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Selçuk Üniversitesinde (SÜ) "Denetim Mesleğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği-Kariyer Planlaması Konferansı"na katıldı.

12.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:18Sayıştay Başkanı Baş Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu
Başkanı Seyit Ahmet Baş, Üniversitesinde (SÜ) "Denetim Mesleğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği-Kariyer Planlaması Konferansı"na katıldı.
Baş, SÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansta, Sayıştay'ın tarihi, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi ile alanda kariyer yapmanın incelikleri hakkında bilgiler verdi.
Hukukçular arasında Sayıştayın çok fazla bilinmediğine dikkati çeken Baş, "Bu yüzden hukuk camiasında Sayıştayın tanıtımını yapmamız gerekiyor. Osmanlı öncesi Türk devletilerinde Karahanlılar'daki Divan-ı İşraf'ın kuruluşu 840'tır. Osmanlı'da Divan-ı Muhasebat'ın kuruluşundan bugüne 156 yıl oluyor. Karahanlıları da dikkati alırsak bin 156, doğru olan da budur. 840 yılından beri devlet denetim kültürüne sahip bir milletiz." diye konuştu.
Denetim mesleğinde sorumluluk, şüphecilik ve sorgulayıcılığın önemli olduğunu dile getiren Baş, denetim elemanlarının da sorumluluk sahibi, şüpheci ve sorgulayıcı kişilerden oluşması gerektiğini belirtti.
Baş, öğrencilere kariyer planlaması konusunda da tavsiyelerde bulundu.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise programın organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Programa, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın yanı sıra öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sayıştay Başkanı, Seyit Ahmet, Sayıştay, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26 Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:25 Durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü - Haber
17:25 Şanlıurfa suikast için gelen teröristle irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı - Haber
17:24 Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haber
17:24 Hizan'da 10 derslikli okul ve cami inşaatı tamamlandı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:29 HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı - Haber
12.12.2019 17:28:11