Sayıştay Başkanı Baş, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet
Baş, meslek seçiminin önemini belirterek, "İşinizi sevmiyorsanız hayat boyu sırtınıza yük olur, hayat size çekilmez olur." ifadelerini kullandı.
Dokuz Eylül
Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün düzenlediği "Muhasebe-Denetim Mesleğinin Geçmişi, Bugünü, Geleceği Kariyer Planlaması" başlıklı konferansa katılan Baş, öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu.
Baş, öğrencilerden meslek seçerken dikkatli olmalarını isteyerek, yapılan işten keyif almanın önemine işaret etti.
Sayıştayın işleyişi ile ilgili bilgiler aktaran ve kurumun açacağı sınavları ÖSYM'nin gerçekleştirdiğini kaydeden Baş, "Yürüyen bir sınav sistemimiz var. Önümüzdeki sınav tarihi 23 Şubat 2019 olarak belirlendi. Bu tarihte sınavımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biz eğitimleri düzenli yapabilmek için her yıl 45 kişilik sınav açıyoruz." diye konuştu.
Baş, sadece diplomanın meslek edinmek için yeterli olmadığını belirterek, sürekli gelişime açık olunması gerektiğini ifade etti.
Zamanın çoğunun aileden çok iş ortamında geçirildiğine dikkati çeken Baş, "İşinizi sevmiyorsanız hayat boyu sırtınıza yük olur, hayat size çekilmez olur. Başkasının emri altında çalışmam diyorsanız, girişimci kişiliğiniz varsa kendi işinizi kurabilirsiniz. Ben ticaret yapacağım, imalat yapacağım, üretip satacağım diyebilirsiniz. Ben öyle bir düşünce içinde değildim, devlet memuru oldum." şeklinde konuştu.
Eylül,Seyit Ahmet,Sayıştay Başkanı
06 Aralık 2018 Perşembe 16:10