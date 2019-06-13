13.06.2019 17:02
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"Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı" sınav sonuçları açıklandı

"Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı" sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı" sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı" sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27-28 Nisan 2019'da uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA
Sayıştay, Güncel

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