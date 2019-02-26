Sayıştay Eleme Sınavı" Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" (2019-Sayıştay Eleme) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Şubat'ta yapılan 2019-Sayıştay Eleme sınavının temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.