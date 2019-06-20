20.06.2019 14:15
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Sayıştay eski başdenetçisi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Sayıştay eski başdenetçisi, FETÖ

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, Sayıştay eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nınAkhisarilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda,Sayıştayeski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
ManisaİlEmniyet Müdürlüğüekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine adreslere saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile Sayıştay eski başdenetçisi U.A. gözaltına alındı. Afyonkarahisar veAnkara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Manisa
Kaynak: DHA
Akhisar,Manisa,Sayıştay,Güncel

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