Sayıştay eski başdenetçisi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

MANİSA'nınAkhisar
ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda,Sayıştay
eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.Manisa
İlEmniyet Müdürlüğü
ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine adreslere saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile Sayıştay eski başdenetçisi U.A. gözaltına alındı. Afyonkarahisar veAnkara
'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Manisa