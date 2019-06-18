Son dakika! Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan canlı yayın tartışmasında Sayıştay raporu polemiği yaşanmıştı. Konuya ilişkin Sayıştay'dan açıklama geldi. Açıklamada, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KAMU ZARARI VE USULSÜZLÜK UNSURLARI TAŞIMIYOR'

"İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur. İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir."

AÇIKLAMA İMAMOĞLU'NU REDDEDER NİTELİKTE

Sayıştay'a ait olduğu iddia edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali bilançoları ile ilgili olduğu ifade edilen raporlar Yıldırım-İmamoğlu zirvesinde de gündeme geldi.

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sayıştay'ın raporu olduğu iddia ettiği belge üzerinden çeşitli rakamlar verdi. Ancak bu konuda Sayıştay Başkanlığının geçen ay yaptığı açıklama İmamoğlu'nun açıklamalarındaki iddiaları reddeder nitelikte.