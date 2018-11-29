Sayıştay, En Çok Borcu Olan 5 Belediyeyi Açıkladı

İller Bankası'na kredi borcu olan şehirler Sayıştay raporunda sıralandı. Buna göre; İller Bankası'na en çok borcu olan ilk 5 ilin tamamının AK Parti belediyelerinin yönetiminde olduğu ortaya çıktı.

BURSA BİRİNCİ, ANTALYA 5. SIRADA

2016 yılı Sayıştay raporlarına göre İller Bankası'na borçları itibarıyla Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci, Gaziantep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü ve Antalya 614 milyon lira ile beşinci sırada yer alarak ilk 5'i oluşturdu. İller Bankası'na en az borcu olan son 5 şehir de 26 milyon lira ile Uşak, 21 milyon ile Muş, 16 milyon ile Tunceli, 15 milyon ile de Artvin ve Iğdır olarak sıralandı.

2016'DA 81 İLİN BORCU 15 MİLYAR 42 MİLYON TL

Raporda 2016 yılına ait 81 ilin İller Bankası'na olan kredi borcunun da 15 milyar 42 milyon lira olduğu vurgulandı. 30 büyükşehir belediyesinin kredi borcunun ise 3 milyar 663 milyon olduğunu bunun 1 milyar 57 milyonluk kısmının 2016 yılı içerisinde tahsil edildiği ifade edildi.