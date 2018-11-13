Sayıştay Raporundaki Bulgularla İlgili İdari ve Adli Süreçler İşletiliyor"

Ege Üniversitesi
(EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, Sayıştayın üniversite ile ilgili raporuna ilişkin, "Raporda yer alan bulgularla ilgili idari ve adli süreçler hassasiyetle işletiliyor." ifadesini kullandı.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin olağan senato toplantısı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Budak, Sayıştayın 2017 yılına ait üniversitelere ilişkin Düzenlilik Denetim Raporu'nun açıklandığını, üniversiteyle ilgili bölüme dair basında haberler çıktığını hatırlattı.
Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bizim rektörlük yönetimimiz dönemi öncesine ilişkin 2017 yılı kapsamında, üniversitemizi inceleyen ve rapor hazırlayan Sayıştay, konuyla ilgili tespitleri doğrultusunda gereğini yapacaktır. Ayrıca söz konusu raporda yer alan bulgularla ilgili idari ve adli süreçler tarafımızca da hassasiyetle işletilmekte ve yerine getirilmektedir."