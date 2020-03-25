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Saylak: "Mücadeleyi hep birlikte kazanacağız"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas'ta gıda üretimi yapılan küçük ve büyük ölçeli işletmelerde incelemelerde bulundu.

25.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:41
Saylak:
Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas 'ta gıda üretimi yapılan küçük ve büyük ölçeli işletmelerde incelemelerde bulundu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve müdürlük personellerinin katılımıyla Milas şehir merkezinde ve kırsal mahallelerinde yer alan işletmelerde, üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Milas'ta pastane ve fırın olarak hizmet veren işletmelere giden Saylak, buralarda hem işletme sahipleri, hem çalışanları hem de müşteriler ile birebir görüşerek Korona Virüsüne karşı dikkatli olunması gereken hususlara değindi.

Pastane ve fırın denetimleri sırasında duyarlılık yaratmanın çok önemli olduğunu belirten Saylak, "Mutlaka ürünü teslim eden ve ücretini alan kişiler farklı olmalı. Buradan tüm Türkiye'ye ve tüm Muğla'ya seslenmek istiyoruz. Evde kal Muğla, evde kal Türkiye. Arkadaşlarımız sizler için üretmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı çalışanlarımız sahada. Sizlerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çaba sarf ediyor. Kurallara uyan işletmelerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Aralardaki sosyal mesafeyi korumaya gayret gösterelim" dedi.

COVİT19'U BİRLİKTE YENECEĞİZ

Milas merkezdeki incelemelerinin ardından Koru Mahallesi'ne geçen İl Müdürü Saylak, İlçe Müdürü Arslan ve beraberinde bulunan personeller burada büyükbaş hayvan çiftliğinde aşılama çalışması yaptılar.

Korona virüsünün de mutasyona uğraşarak hayvanlardan insanlara geçtiğine dikkat çeken İl Müdürü Saylak, "Covit19 virüsüyle ilgili çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşlılarımıza evde kalın, imkanı olanlara evde kalın diyoruz. Ama biz Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı personeller olarak işlerimizi aksatmadan, halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı şuanda meşgul eden covit19 virüsünün kökeni bir hayvan. Bu mutasyona uğrayarak hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs. Bugün Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla tüm Türkiye'deki İl Müdürlüklerinde aşılamalarımız devam ediyor. Personellerimiz de endişeli, onların da aileleri ve çocukları var. Ama hekimlerimiz nasıl ki tedavi için çaba sarf ediyorsa bizlerde aşılama işlemlerine arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkları önlemek için aşılama çalışmamızı yapacağız. Covit19'u birlikte yeneceğiz" dedi.

Çiftlikten ayrıldıktan sonra Boğaziçi Mahallesi'nde balıkçılarla bir araya gelen ve balıkçıları virüsle ilgili bilgilendiren Saylak, sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulması gerektiğini burada da dile getirdi.

Saylak, Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan bir aile işletmesini ziyaret ettikten sonra Güllük yolu üzerinde yer alan balık işleme firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fabrikada çalışan kadınlarla bir araya gelen Saylak, "Türkiye'de deniz kültür balığı yetiştiriciliğinin merkezi olan Milas'tayız. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden Covit19 ile mücadele için buradan da mesaj vermek istiyoruz. Üretime devam eden kadın emekçilerimizi alkışlarken, virüse karşı başlatmış olduğumuz mücadeleyi hep birlikte kazanacağız diyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Saylak, Muğla, Milas, Güncel

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