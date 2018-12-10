Saz ve Söz Ustası Muharrem Ertaş'a Vefa

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli saz ustalarından, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş, vefatının 34. yıldönümünde Esenler'de anıldı. Esenler Belediyesi ile Kırşehirliler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği program, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programı, Muharrem Ertaş'ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel filmin gösterimi ile başladı. Gecede konuşan Esenler Kırşehirliler Dernek Başkanı Ramazan Doğan, katılımcıları selâmlayarak başladığı konuşmasında, "Usta Muharrem Ertaş'ı anma programında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Vefatının 34. yıldönümünde Muharrem Ertaş'ı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZ BIRAKANLAR UNUTULMAMALI

Muharrem Ertaş gibi yerli ve milli sanat değerlerimizin anılmasının önemine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu toprakların milli ve yerli değerlerinin, bu toprakların yüreğinde iz bırakmış insanların bu toprakların çocukları tarafından bilinmesini, öğrenilmesini arzu ediyoruz. Özellikle dünyanın gidişatına baktığımızda, değerlerimizi yeniden öğrenmemiz, yeniden bilmemiz ve yeniden iç benliğimizde yoğun bir şekilde hissetmemiz gerektiğini görüyoruz. Ayrıca bize yönelik oynanmaya çalışılan senaryolara baktığımızda, kendi kültürel kodlarımızın zaman zaman bize 'öteki' diye yutturulmaya çalışıldığını biliyoruz. Ayrıca bizler, 'öteki' diye ayrıştırmaya çalışıldığımız bir siyasi ve tarihi süreçten geliyoruz. Diyoruz ki, bu toprakların çocukları olarak bizim için Muharrem Ertaş da önemli, MehmetAkif Ersoy'da, Necip Fazıl da önemli. Bu toprakların yetiştirdiği her bir değer bu milletin kıymetidir ve bu millet de bu kıymetlerinden vazgeçmeyecektir. Ben bu vesile ile Muharrem Ertaş'a Rabbimden rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun." dedi.

MUHARREM ERTAŞ TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Başkan Göksu'nun konuşmasının ardından programda, sanatçılar Volkan Dilek, Ersan Demir ve Kırşehirli Abdallar Topluluğu, Muharrem Ertaş bozlakları ve türküleri seslendirdi, dinleyenler de türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.