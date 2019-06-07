"Sazak mukallidi Türkiye'de ilk kez halkalandı"

Kaynak: AA

HÜSEYİN YILDIZ - Dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halklama İstasyonunda yakalanan "sazak mukallidi" türü kuş, Türkiye'de ilk kez halkalandı.Tuzluca ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği ile Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yürütülen halkalama çalışmalarında, yeni bir kuş türüne rastlandı.Uzmanların yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kurulan ağlarla yakalanan kuşun ana vatanı Orta Asya olan "Sazak Mukallidi" olduğu belirlendi.Geçmişte yine Türkiye'de görülen fakat halkalanamayan sazak mukallidi, KuzeyDoğa Derneği ekibince gerekli çalışmaların yapılmasının ardından halkalanarak doğaya salındı.KuzdeyDoğa Derneği ve Utah ile Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu çok ender ve Türkiye'de normalde olmayan tür. Türkiye'de ilk kez yakalandı, bilimsel olarak ölçüldü ve halkalandı. Diğer türlere çok benzeyen tür olduğu için ölçülmesi çok önemli, görüntü olarak benzer türlerden ayırt edilmesi neredeyse imkansız." dedi.Kuşun halkalanmasının Türkiye'nin kuş bilimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Şekercioğlu, "Bütün ölçümlerini yaptık, birçok farklı ölçüm aldık. Kanat, kuyruk, ağırlık, bacak uzunluğu, gaga genişliği gibi. Türkiye'de olmayan bir tür Hindistan ve komşu ülkelerde, Pakistan'da kışlayıp Afganistan ve Orta Asya'da üreyen tür. Bizim tahminimiz kışlayan bireylerden biri, çok fazla göç etti, normalde gideceği yeri geçti ve Iğdır'a geldi." diye konuştu."Dünyanın 8 ana göç rotasından 3'ü buradan geçiyor"Türkiye'de kuş bilimi açısından Aras Kuş Cenneti'nin sazak mukallidinin halkalanması gibi çok sayıda ilke imza attığının altını çizen Şekercioğlu, şöyle devam etti:"Bu tür Aras Kuş Cenneti'nin 292. türü, Iğdır'ın da 331. kuş türü olarak kayda geçti. Bunlar muhteşem sayılar, Aras Kuş Cennetinde Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 60'ından fazlasını kaydettik. Türkiye'nin sadece yüzde 2'sini kaplayan Iğdır'ın genelinde de Türkiye kuş türlerinin 3'te 2'sinden fazlasını kayıt altına aldık. Dünyanın 8 ana kuş göç rotasına bakarsak bu 8 rotanın 3'ü tam üzerimizden, Aras Kuş Cenneti'nin üzerinden geçiyor."Ana vatanı Orta Asya olan sazak mukallidi, küçük boylu ve ötleğengiller ailesinin tanımlanması en zor üyeleri arasında yer alıyor.