Sazak Şehitleri Anıldı

07 Aralık 2018 Cuma 13:21



07 Aralık 2018 Cuma 13:21

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 9 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 7 asker, dualarla anıldı.Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları, öz geçmişleri ve Türk bayrakları bulunan "Şehitler Anıtı"nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, burada yaptığı konuşmada, 9 yıl önce anıtın bulunduğu yerde 7 vatan evladının şehadet şerbetini içtiğini belirterek, "Kahraman askerlerimiz Peygamber Efendimize komşu olmaya nail olmuştur. Kurum amirlerimiz ve vatandaşlarımızla şehitlerimizin manevi huzurunda onları yad etmek, anmak üzere bir araya geldik." dedi.İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak köyü yakınlarında, 7 Aralık 2009'da meydana gelen terörist saldırı sonucu Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.Şehit askerler için yaptırılan anıt, saldırının birinci yılında açılmıştı.