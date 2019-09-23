Halter şampiyonu Şaziye Erdoğan'ı da milli güreşçi Rıza Kayaalp gibi havaalanında yalnız bıraktılar

Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda ter döken Kadın Halter Milli Takımı, yurda döndü. Ancak Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ın da Dünya Güreş Şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp gibi havaalanında az sayıda kişi tarafından karşılanması dikkatlerden kaçmadı.

Kadınlar 45 kiloda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan da havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TOPLAMDA ALTIN MADALYA ALMAM SÜRPRİZ OLDU"

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyerek sözlerine başlayan milli sporcu, "Zaten altın madalya bekliyorduk. Çünkü çok iyi bir çalışma geçirdik. Altın madalya bekliyordum ama toplamda beklemiyordum açıkçası. O bana sürpriz oldu ama önemli olan zaten toplamdı benim için, dünya şampiyonluğunu o belirliyordu. Çok şükür emeklerim boşa gitmedi, dünya şampiyonu oldum. Benim bir de çocuğum var, yaklaşık 3 aydır ondan ayrıyım. Ondan ayrı olmamın boşa gitmesini istemiyordum. Çok şükür onu doldurduk, onun için madalya aldım. Çok mutluyum. Burada kadınların gücünü göstermek istemiştim ve gösterdim. İnşallah bundan sonrası ilerleyen müsabakalarımda olacak" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ'NDE KAMPIM OLACAK"

Kocaeli'nde 1-1.5 haftalık bir kamp süreci geçireceğini dile getiren Şaziye Erdoğan, "Ondan sonra bir turnuvam var olimpiyatlar için katılmam gereken. Oraya katılacağım, ondan sonra evime, Nevşehir'e geçeceğim. Ailemin, oğlumun yanına, yaklaşık 3-4 ay evdeyim. Daha sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Oradan sonra da olimpiyatlar. Her sporcunun hayalini kurduğu, hedeflediği yere gideceğiz Allah nasip ederse" şeklinde konuştu.

"OĞLUMDAN 3 AYDIR UZAĞIM"

Hazırlıklar ve şampiyonalardan dolayı uzun süre ailesinden uzak kaldığını belirten Erdoğan, "3 aydır çocuğumdan ayrıyım, bu bana çok koyuyor. Ama onun için yapıyorum, sabretmem gerekiyor. Bu yüzden bu uzaklığın boşa gitmesini istemiyordum. İnşallah bundan sonrası için de öyle olur. 3 ay benim için de oğlum için de çok uzun bir süre. Ama çok şükür boşa gitmedi bu uzaklıklar" dedi.

"ALTIN MADALYAMI ŞEHİTLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Türk halkının ve devlet büyüklerinin kendisini her zaman desteklediğini açıklayan Şaziye Erdoğan, şunları söyledi:

"Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum. İnşallah mekanları cennet olsun. Ondan sonra bana tebriklerini gönderen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemediler, teşekkür ediyorum." Milli halterci, son olarak da Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'ın sürekli yanlarında olduğunu ve kendileriyle ilgilendiğini söyledi.

ŞAZİYE'Yİ DE YALNIZ BIRAKTILAR

Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde gündem olan Dünya Güreş Şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp gibi havaalanında az sayıda kişi tarafından karşılanması dikkat çekti.

MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP DE KARŞILANMAMIŞTI

Dünya Güreş Şampiyonası 130 kiloda altın madalya kazanan ve dördüncü kez dünya şampiyonu alan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kendisini havalimanında kimsenin karşılamamasıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Rıza Kayaalp'i Falcao ile kıyaslayan sosyal medya kullancıları, "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı. Bu ayıp bize yeter." yorumlarında bulunmuştu.

"SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli güreşçi Kayaalp, " Havaalanında karşılanmam ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor. Beni sevdiklerim her zamanki gibi havaalanında karşılamaya devam ediyor. Kısacası söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." demişti.