Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?

Şaziye İvegin, 2004 yılında Adana 'dan çıktı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu. Beşiktaş'tan sonra Rus takımında forma giyse de ardından Galatasaray ile Türkiye 'ye döndü. Milli takımda da çok kez forma giydi. Şaziye İvegin hayatı, kariyeri haberimizde.

ŞAZİYE İVEGİN KİMDİR?

İvegin, 8 Şubat 1982 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk milli kadın basketbolcu, kısa forvet pozisyonunda görev alıyor. Anadolu Üniversitesi'nde İşletme bölümünde okuyor.

Babası da eski basketbolcu olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı ve Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlendi, böylece ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu adıyla tarihe geçti. Botaşspor'da geçirdiği 10 yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MEDİCAL PARK İLE ANLAŞTI

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu top koşturduktan sonra ertesi sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında Galatasaray Medical Park ile anlaştı.

Başarılı basketbolcu, Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı. Millî takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu. İvegin, Murat Can Üner ile evli.