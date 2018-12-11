Sazıyla Hayata Tutundu, Engellilere Moral Oldu

11 Aralık 2018 Salı 11:54



11 Aralık 2018 Salı 11:54

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğuştan yüzde 95 görme kaybı bulunan Mustafa Barkın, yaşama tutunmasına vesile olan sazı ile arkadaşlarına da moral oluyor.Toptepe köyünde 7 çocuklu ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelen Barkın'ın saz çalma tutkusu, çocuk yaşlarda başladı. Gövdesini ağaç parçalarından, tellerini olta ipinden tasarlayarak saz yapan Barkın, kendi imkanlarıyla saz çalmayı öğrenmek için çabaladı. Zamanla kendisini geliştiren Barkın'a arkadaşları kendi aralarında topladıkları para ile saz aldı.Evli ve 5 çocuk babası Barkın, devletin engelli olmasından dolayı sunduğu imkanların yanı sıra düğünlerde saz çalarak geçimini sağlıyor.Barkın, karanlık dünyasını aydınlattığı sazı ile seslendirdiği şarkılarla, kendisi gibi engelli olan arkadaşlarına da moral veriyor. Azmi ile takdir gören Barkın, engeline rağmen yaşama bağlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor.Arkadaşlarının aldığı saz ile yaşama tutunduBarkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük kazanımının saz çalmak olduğunu söyledi.Çevresindekilerin, "Sen görmüyorsun, notaları var, nasıl öğreneceksin?" diyerek karşı çıkmasına rağmen bunun kendisini daha çok hırslandırdığını belirten Barkın, kendi çabasıyla saz çalmayı öğrendiğini dile getirdi.Barkın, bu tutkusunu arkadaşlarının da bildiğini ifade ederek, "Arkadaşlarım aralarında para toplayarak bana saz aldı. Kendimi bu sayede geliştirdim, düğünlere gidip, saz çalmaya başladım." dedi.Kazancı ile ailesinin geçimini sağladığını anlatan Barkın, devletin de kendisine engelli olması dolayısıyla imkan sunduğunu belirtti.Barkın, ailesinin maddi durumu elvermediği için sadece iki kardeşini okutabildiğini ifade ederek, "5 kardeş okuyamadık. Ama çocuklarım okusun istiyorum." diye konuştu."İnsan istediğinde yapmayacağı bir şey yok"Kendisi gibi engelli arkadaşlarına moral vermek için belirli günlerde onlara saz çalıp, şarkı söylediğini belirten Barkın, amacının onların da yaşama olan bağlılığını artırmak olduğunu vurguladı."Biz engelliler biraz yalnız insanlarız. Evde oturunca moralimiz bozuluyor, sıkılıyoruz. Ben de arkadaşlarıma arada bir saz çalıyorum. Onlarla şarkı söylüyor, onlara moral veriyorum. Hem ben mutlu oluyorum hem de onlar mutlu oluyor." diyen Barkın, engellilere hayata küsmemeleri çağrısında bulundu.Barkın, "İnsan istediğinde yapmayacağı bir şey yok. Engelli olmak, bir isteğe engel değil. Yeter ki istesinler, mutlaka başaracaklar." şeklinde konuştu."Bize moral veriyor"Barkın'ın arkadaşlarından Mustafa Yasak, Barkın'ın kendilerine saz çalıp, türkü söylediğini ve bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.Yasak, Barkın'a teşekkür ederek, "Moralimiz bozuk olduğunda bize moral veriyor." ifadesini kullandı.Sebahattin Üren de Barkın'ın azmi ile engellilere örnek olduğunu dile getirdi."Gözleri görmüyor ama hayata sımsıkı bağlıCizre Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, Şırnak'ta 7 bin 800, Cizre'de ise 3 bin 800 engelli bulunduğunu söyledi.Karaduman, engellilerin sosyal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler yaptıklarını ifade ederek, engelli olması nedeniyle onların yaşadığı sorunları iyi bildiğini aktardı.Derneklerine üye olan Barkın'ın azmi ve hırsı ile tüm engellilere örnek teşkil ettiğini kaydeden Karaduman, "Gözleri görmüyor ama hayata sımsıkı bağlı, etrafına neşe saçan bir insan. Engellilere moral kazandırmak için dernek binamıza belirli tarihlerde gelip, arkadaşlarına saz çalıp, şarkı söylüyor. Hem eğleniyor hem eğlendiriyor." diye konuştu.