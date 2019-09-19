Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandı

Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandıİSTANBUL - Arnavutköy Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında iki farklı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

19.09.2019 00:34
Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandı
İSTANBUL - Arnavutköy Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında iki farklı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında birbirine yakın iki farklı yeşil alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hadımköy ve Arnavutköy İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandı

Arnavutköy, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:49 Eyüp'te koca dehşeti... Tartıştığı eşini önce dövdü sonra silahla yaraladı
02:44 Eyüp'te koca dehşeti... Tartıştığı eşini önce dövdü sonra silahla yaraladı
01:51 FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşı duruşmada ortaya çıktı
01:39 Eski köy korucusu evinde ölü bulundu
01:37 İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
01:21 HDP önünde eylem yapan aile sayısı 16. günde 39'a yükseldi
01:19 Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıkarıldı