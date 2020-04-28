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Sazlıdere ve Büyükçekmece'de yasa dışı avlananlara ceza

Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında yasa dışı avlanan 7 kişiye, 10 bin 100 lira ceza kesildi.

28.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:50
Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında yasa dışı avlanan 7 kişiye, 10 bin 100 lira ceza kesildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yasa dışı balık tutanlara yönelik denetim yapıldı.
Polis, zabıta ve ilgili STK temsilcilerinin de katıldığı çalışmada Büyükçekmece Barajı ve Sazlıdere Barajı'nda yasağı ihlal ederek ticari amaçla balık tutan 7 kişiye cezai işlem uygulandı.
Ekipler avlanan balıkların satışının yapıldığı bir iş yerinde inceleme yaptı. İş yerindeki 60 kilogram muhtelif balık, 120 metre uzatma misina ağ ve serpme ağ ile çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Balık ve malzemeler, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna götürüldü.
7 kişiye toplam 10 bin 100 lira ceza kesilirken, Sazlıdere Barajı'nda balıkların geçiş güzargahına yerleştirilen 1 kilometrelik ağa takılmış balıklar da kurtarılarak suya bırakıldı. Sazlıdere ve Büyükçekmece’de yasa dışı avlananlara ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Sazlıdere Barajı, Büyükçekmece, Sazlıdere, Güncel, Haber

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