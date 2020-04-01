Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sazlık alan alev alev yandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde sazlık alan alev alev yandı.

01.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
Sazlık alan alev alev yandı
Denizli 'nin Çivril ilçesinde sazlık alan alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen sebeplerden yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. ihbar üzerine yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren zorlu söndürme çalışmalarından itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Denizli, Çivril, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sazlık alan alev alev yandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:02: KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler 14:01: - Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı - Haberler 14:00: NATO'dan kritik zirve öncesi koronavirüs açıklaması - Haberler 13:59: Fransa'da karantinayı ihlal edenlere toplam 359 bin defa ceza kesildi - Haberler 13:59: İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz