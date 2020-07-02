Sazlık alana ekilen kenevirler böyle tespit edildi

Sazlık alana ekilen kenevirler böyle tespit edildi Drone tarafından tespit edilen 167 kök kenevir jandarma tarafından imha edildi Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök kenevir bitkisi drone ile tespit edildikten sonra jandarma tarafından sökülerek imha edildi.

02.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:53
Sazlık alana ekilen kenevirler böyle tespit edildi
Drone tarafından tespit edilen 167 kök kenevir jandarma tarafından imha edildi
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök kenevir bitkisi drone ile tespit edildikten sonra jandarma tarafından sökülerek imha edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri Karapınar Mahallesi Kuruçay mevkiinde drone ile alan taraması gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sazlık alan içerisinde boyları bir buçuk ile 2 metre arasında değişen 167 kök kenevir bitkisi tespit edildi.
Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda numune alınmasının ardından 167 kök kenevir bitkisi imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için de çalışma başlatıldı. Sazlık alana ekilen kenevirler böyle tespit edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Salihli, Kenevir, 3. Sayfa, Haber
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