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Sazlık alanda yangın

Sazlık alanda yangınANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, sazlık alanlara sıçradı.

15.09.2019 18:36
Sazlık alanda yangın
ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, sazlık alanlara sıçradı. Yangın seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Boztepe Mahallesi girişinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın yol kenarındaki otluk alanda başladı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, sazlık alanlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla tamamen söndürüldü.
Boztepe Mahalle Muhtarı Hakkı Tunç, yangının sigaradan çıkmış olabileceğini söyleyerek, bölgelerinde yaz aylarında sık sık yangın meydana geldiğini söyledi.
Sazlık alanda yangın

Boztepe, İtfaiye, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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