Haberler » Güncel » Sazlık alanda yangın (2) - Haber

Sazlık alanda yangın (2)

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

21.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:51
'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için çaba gösteriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale edilmekte güçlük çekildiğini ve yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.
Sazlık alanda yangın (2)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:11  Hayvan Sağlığı ve Beslenme konulu konferans gerçekleştirildi
16:16  Kocaeli'de "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" yapıldı
16:16  Uşak'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
16:15  Türk mobilyası altın çağında
16:15  Okulda sosyal market açtılar
21.01.2020 16:18:45