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Sazlık alanda yangın (3)

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

21.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:02
'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için çaba gösteriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale edilmekte güçlük çekildiğini ve yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.
Sazlık alanda yangın (3)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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