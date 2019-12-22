Haberler » 3. Sayfa » Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu - Haberler

Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu

Bursa'da bulunan Uluabat Gölü'nde, sazlık alanda meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Birçok hayvanın yaşam olanı olan göl çevresinde ilk belirlemelere göre 3 manda telef oldu.

22.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:47

'nın ilçesine bağlı Uluabat gölündeki sazlık alanda çıkan yangında 3 manda telef oldu. 45 dakika içerisinde büyüyen yangın gölün pek çok noktasına yayıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, Uluabat gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Karacabey'e bağlı Uluabat gölündeki sazlıklar bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede gölün etrafını sararken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangında gölün kenarında mahsur kalan 3 manda telef olurken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

"İNŞALLAH BAŞKA TELEF OLAN HAYVAN YOKTUR"

Yangını gören vatandaş ise, "Gölde bir anda yangın çıktı. İlk 45 dakikada yangın çok büyüktü. Ardından kalan sazlar yanmaya devam ediyor. Gölün pek çok noktasında yangın devam ediyor. Burada pek çok canlı yaşıyor. Şu anda bizim gördüğümüz 3 tane manda telef olmuş. İnşallah başka telef olan hayvan yoktur" dedi.

Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor - Haberler
20:37   Karamollaoğlu: Kanal İstanbul yanlış yatırım - Haberler
20:36   Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
20:15   Binali Yıldırım: "Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir" - Haberler
20:10   Buldan'da tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
19:53   Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı - Haberler
19:26   Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok - Haberler
19:18   Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü - Haberler
19:17   Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu - Haberler
19:12   Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu - Haberler
22.12.2019 20:59:37