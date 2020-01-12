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Sazlıklar arasında mahsur kalan balıkları kasalarla avladılar

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, kıyının sığ sularında karabatak sürüsünden kaçarken sazlıklar arasında mahsur kalan tatlı su balıklarını, kasalarla avladı.

12.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:24Sazlıklar arasında mahsur kalan balıkları kasalarla avladılar
Gölü'nde balıkçılar, kıyının sığ sularında karabatak sürüsünden kaçarken sazlıklar arasında mahsur kalan tatlı su balıklarını, kasalarla avladı.
'nın Beyşehir ilçesine bağlı İçerişehir Mahallesi'nde, derinliği yarım ila 1 metre arasındaki Beyşehir Gölü kıyısında çok sayıda balığın su yüzeyine atladığını gören balıkçılar, boy çizmeleriyle suya girdi.
Sazlıkların arasında, Çin sazanı sürüsünü gören balıkçılar, suyun içerisine daldırdıkları kasalarla balıkları avlayarak çuvallara doldurdu.
Bazı balıkçılar da ağlarla balıkların olduğu alanı çevirerek avlandı. Bu ilginç anları bazı balıkçılar ile fotoğraf tutkunları, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Balıkçı Hasan Eren, yaptığı açıklamada, çok sayıda Çin sazanının, karabatak sürüsüne yem olmamak için sazlıklar arasında gizlenirken sığ sularda mahsur kaldıklarını belirtti.
Eşiyle birlikte boy çizmelerini ayaklarına geçirerek suya girdiklerini ifade eden Eren, "Balıkları kasalarla toplayarak, çuvallara doldurduk. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Burada suyun derinliği en fazla yarım metre ile 1 metre arasında. Bir buçuk çuval kadar balık tuttuk. Ağlarla da çevirme yaparak 200-250 kilo balık avladık. Bizim gibi bu durumdan istifade eden çok sayıda balıkçı oldu." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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