Sazova Kros şampiyonasına ev sahipliği yaptı

U-16 ve U-18 olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 120 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışlarda Eskişehir İl Takımı, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü ve Tepebaşı Akademi Spor Eskişehir'i temsil ettiler. 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan sporculara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Arduç tarafından madalya ve kupaları takdim edilirken, Arduç yaptığı konuşmada sporcuları Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Arduç "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yasaların bizlere verdiği sorumluluk gereği amatör sporlara ve sporculara destek oluyoruz. Bugün de ev sahipliğimizde bölgesel kros müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Ankara, Kütahya, Kırıkkale, Sakarya gibi kentlerden 120'ye yakın sporcuyu en güzel parkımız olan Sazova'da misafir ettik. Ben dereceye giren tüm sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyor, bundan sonraki müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda U-16 kızlarda Eskişehir İl Takımı, U-16 erkeklerde ise Tepebaşı Akademi Spor birinci olurken, U-18'de birinciliği kızlarda Eskişehir İl Takımı, erkeklerde ise Ankara Ego Spor Kulübü elde etti.Eskişehir'in ev sahipliğine ve Sazova parkuruna hayran kaldıklarını ifade eden Atletizm Federasyonu yetkilileri, kros final müsabakaları ve Avrupa Şampiyonası'nın Eskişehir'de düzenlenmesi için çalışma yürüteceklerini belirttiler.