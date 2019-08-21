Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek

Sberbank, Akkuyu nükleer santralinin inşası için Akkuyu Nükleer şirketine 400 milyon dolar kredi sağlayacağını duyurdu.

"İLK KREDİ SAĞLAYICISI OLDU"

Açıklamada "Sberbank Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin ilk kredi sağlayıcısı oldu. Akkuyu Nükleer şirketine yedi yıllık bir süre için 400 milyon dolar kredi verilecek" ifadeleri kullanıldı.

DENİZBANK'IN ESKİ SAHİBİ

Rus bankası Sberbank, 2012 yılında Türk bankacılık devi olan Denizbank'ı grup Dexia'dan satın almıştı. Satın alma sonrası Türkiye'de uzun yıllar kalacağını söyleyen Sberbank, geçtiğimiz ay Denizbank hisselerini 3,2 milyar dolara Dubai merkezliEmirates NBD Bankasına devretmişti.