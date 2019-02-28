Sbı Ripple Adaptasyonunu Artırmak İçin Platform Oluşturdu

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– Japonya merkezli SBI Holdings, yeni risk sermayesi platformuyla piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple adaptasyonunu artırmayı hedefliyor.SBI'ın Mart ayında piyasaya süreceği Risk Sermayesi Ticareti (VC Trade) platformuyla, şirketin Ripple ve Japon yeni arasında işlem yapılmasına olanak sağlayacağı ve 2025 Osaka Expo'daki ödemelerde Ripple kullanılması için bir platform oluşturacağı belirtilirken ayrıca, söz konusu ödemelerde likidite sağlanması için 2025 yılından itibaren Ripple'ın Japon bankalarında kullanılması hedefleniyor.Kripto para birimleri teknolojisinin destekçilerinden olan SBI, 2018'in ikinci yarısında bir ilke imza atarak ilk banka-merkezli kripto para birimleri borsasını piyasaya sürmüştü. - İstanbul