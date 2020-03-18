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SBK Holding 3 bin 800 personelini ücretli izne çıkardı

SBK Holding, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.

18.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
SBK Holding 3 bin 800 personelini ücretli izne çıkardı
SBK Holding, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.

SBK Holding üst yönetiminden alınan bilgiye göre; koronavirüs salgını sebebiyle holding bünyelerinde bulunan sigorta ve ilaç sanayi dışında kalan tüm şirket ve sanayi kuruluşlarında çalışan yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.

Ayrıca izne çıkarılamayan tüm çalışanlarının hesabına ilk aşamada 1000 TL ikramiye yatırılacağı ve ülkedeki tüm kurumların virüsle mücadele içinde iken holdingin ilaç ve sigorta şirketlerinin tüm çalışanları özveriyle hizmet etmeye devam edecekleri bildirildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : SBK Holding, Sigorta, Ekonomi

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