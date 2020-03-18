SBK Holding 3 bin 800 personelini ücretli izne çıkardı
SBK Holding, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.
18.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
SBK Holding, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.
SBK Holding üst yönetiminden alınan bilgiye göre; koronavirüs salgını sebebiyle holding bünyelerinde bulunan sigorta ve ilaç sanayi dışında kalan tüm şirket ve sanayi kuruluşlarında çalışan yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.
Ayrıca izne çıkarılamayan tüm çalışanlarının hesabına ilk aşamada 1000 TL ikramiye yatırılacağı ve ülkedeki tüm kurumların virüsle mücadele içinde iken holdingin ilaç ve sigorta şirketlerinin tüm çalışanları özveriyle hizmet etmeye devam edecekleri bildirildi. - İSTANBUL
SBK Holding üst yönetiminden alınan bilgiye göre; koronavirüs salgını sebebiyle holding bünyelerinde bulunan sigorta ve ilaç sanayi dışında kalan tüm şirket ve sanayi kuruluşlarında çalışan yaklaşık 3 bin 800 personelini 20 nisana kadar ücretli izne çıkardı.
Ayrıca izne çıkarılamayan tüm çalışanlarının hesabına ilk aşamada 1000 TL ikramiye yatırılacağı ve ülkedeki tüm kurumların virüsle mücadele içinde iken holdingin ilaç ve sigorta şirketlerinin tüm çalışanları özveriyle hizmet etmeye devam edecekleri bildirildi. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : SBK Holding, Sigorta, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Ekonomi
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Ekonomi
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti