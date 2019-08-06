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SBK Holding Heksagon'u satın aldı

Ünlü iş adamı İnan Kıraç'ın başında bulunduğu Kıraça Holding'e bağlı Heksagon Mühendislik ve Tasarım, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding'e satıldı.

06.08.2019 16:51 SBK Holding Heksagon'u satın aldı
Ünlü iş adamı İnan Kıraç'ın başında bulunduğu Kıraça Holding'e bağlı Heksagon Mühendislik ve Tasarım, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding'e satıldı.

İlaç, turizm, otomotiv yan sanayi ve finans sektörlerinde yatırımları bulunan SBK Holding ile Ünlü iş adamı İnan Kıraç'ın başında bulunduğu Kıraça Holding arasında, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.'nin satışı ile ilgili süreç tamamlandı. Yapılan açıklamada; son 3 aydır yoğun görüşme sonunda taraflar arasında imzalanan 5 Ağustos tarihli pay devir sözleşmesine göre, Heksagon'un yeni sahibi Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding oldu.

Jan Nahum ve kardeşi Claud Nahum'un yönetiminde olduğu Heksagon A.Ş.'nin devri ile ilgili tarafların el sıkıştığı belirtildi.

SBK, en son filo kiralama şirketi aldı

Biofarma İlaç, Betasan, Proles Auto ve Ürosan gibi bir dizi şirketleri bünyesinde barındıran ABD sermayeli SBK Holding, en son Kuveytli filo kiralama şirketi olan Auto Land Otomotiv'i geçen Mayıs ayında satın aldığını duyurmuştu. - İSTANBUL

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding, İnan Kıraç, Ekonomi

Kaynak: İHA

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