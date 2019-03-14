Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.
SBMYO öğrencileri Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, Silah Uygulamaları dersi kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Keklik
öncülüğünde atış poligonunda gerçekleştirilen uygulamalı silah eğitimine katıldı. Öğrenciler daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde uygulamalı özel güvenlik eğitimi etkinliğine geçti.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun
'un da katıldığı etkinlik kapsamında Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri derste edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikte uygulama imkanı buldular. Etkinliklere katılan öğrenciler eğitim veren Kilis İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler. - KİLİS
Emniyet Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Yaşam
Kaynak: İHA