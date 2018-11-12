Sbü'de "Diyabet Günü" Etkinliği

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:48



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:48

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hemşirelik Fakültesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi " Diyabet ve Aile" konulu toplantı düzenledi.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve katılımcıların kan şekeri ölçümü yapılan toplantıda, "Diyabetle Zaman İçindeki Yolculuğumuz", "Diyabetin Yönteminde Hemşirelerin Rolü" ve "İnsülin Tedavi Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar" gibi konu başlıkları ele alındı.Diyabetin dünya ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgi verilen toplantıda, son yıllarda bu hastalıkta görülen artışa dikkat çekildi.Toplantıda konuşan SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, şeker hastalığının kalp ve damar hastalıklarını etkilediğini söyledi.Altuntaş, "Sokaktaki otuz yaş üstü her yedi kişiden bir tanesi, şeker hastalığına mazur kalmaktadır. Bu hastalığa maruz kalanların üçte biri, hastalığının farkında değil. Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıklarının öncüsüdür. Türkiye'de kalp damar hastalıklarının artışının bir nedeni de şeker hastalığıdır." dedi.SBÜ Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Öğretim Üyesi Selda Çelik de erken tanı ve tedavinin diyabeti önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için önemli olduğunu dile getirdi.Dünyada 425 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığına yakalandığını anlatan Çelik, "Bu bireylerin çoğu, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam davranışlarına teşvik edilmesi ile hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebildiği tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve diyabetlilerde sağlıklı yaşam tarzını oluşturabilmek için eğitim, var olan kaynakların kullanılması ve uygun ortamları sağlanması önemlidir ve desteklenmelidir." şeklinde konuştu.