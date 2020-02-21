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SBÜ'den "FETÖ'den gözaltına alınan personelin göreve devam ettiği" iddiasına açıklama Açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), kurum personeli olup FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişinin görevlerine devam ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

21.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:24SBÜ'den
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), kurum personeli olup FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişinin görevlerine devam ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
SBÜ'den yapılan açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, terör örgütüyle irtibatı ve iltisakı olduğu iddiasıyla 32 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.
Yakalama kararının ardından gözaltı işlemlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindekilerin tamamı açığa alınarak görevden uzaklaştırılmış ve üniversite yönetimi tarafından haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Bazı medya organlarında serbest bırakılan 22 kişinin görevlerine devam ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

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Kaynak: AA

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