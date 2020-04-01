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SBÜ Rektörü Erdöl "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 maaşını bağışladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

01.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:44
SBÜ Rektörü Erdöl
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Üniversite personelini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olmaya davet eden Erdöl, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşımla katılıyorum. Biz bize yeteriz çünkü biz dünyaya bedeliz. Dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı ulusal çapta mücadele yürüttüğümüz bugünlerde, üniversitemizin değerli Senato üyelerini, akademik ve idari personelimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel
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