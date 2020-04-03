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SC Sarvin kolonya ve maske yardımı yaptı

SC Sarvin firması zor şartlar altında çalışan sanayi çalışanları ve evlere servis yapan restoran esnafına temin ettiği maskeleri ve kolonyaları ücretsiz bir şekilde dağıttı.

03.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:09
SC Sarvin kolonya ve maske yardımı yaptı
SC Sarvin firması zor şartlar altında çalışan sanayi çalışanları ve evlere servis yapan restoran esnafına temin ettiği maskeleri ve kolonyaları ücretsiz bir şekilde dağıttı.

Firma sahibi Sezer Çınar , "Salgın nedeniyle esnaflarımızı korumak için maske temin ettik ve kolonya dağıttık. Çok sayıda kişi ile muhatap olan üyelerimizi bu maske ve kolonya ile korunmasını sağlamak istiyoruz. İşlerinde düşüklük olan esnaflarımıza moral amaçlı maske ve kolonya temin ettik" dedi.

Firma sahibi Sezer Çınar'ın maske ve kolonya jestine teşekkür eden sanayi esnafı ise, "Korona virüs salgınından en çok bizler etkilendik. Kısa zamanda bu salgından kurtuluruz da işlerimiz eskisi gibi iyi olur" dediler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yaşam Manşet

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